الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيفين دي بروين: سيرجيو أجويرو أفضل مهاجم لعبت معه

دي بروين وأجويرو
دي بروين وأجويرو

أشاد البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بزميله السابق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والهداف التاريخي للنادي الإنجليزي.

وقال دي بروين في تصرحيات لموقع “مانشستر سيتي نيوز”: “بصراحة سيرجيو أجويرو ربما يكون أفضل مهاجم شامل لعبت معه، متكامل في كل شيء، يمتلك السرعة والقوة، يجيد اللعب في العمق ويخرج من منطقة الجزاء، ويسجل بالقدم اليمين واليسار وبالرأس، مذهل جداً، لايُصدّق”.

ولعب أجويرو مع دي بروين 6 مواسم وحصدا العديد من الألقاب، قبل أن يرحل الدولي الأرجنتيني إلى برشلونة في 2021.

وأجبر أجويرو صاحب الـ 34 عامًا على الاعتزال في نفس العام بسبب مشاكل في القلب.

تأتي تلك التصريحات على خلفية الموسم الذي يقدمه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السيتي الجديد في موسمه الأول مع الفريق حيث حصد جميع الجوائز في البريميرليج.

سجل هالاند 36 هدفا وصنع ثمانية تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحطم هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي متفوقا على أندي كول وآلان شيرار ، حيث سجل كلاهما 34 هدفا عندما كان الموسم يتألف من 42 جولة كما حطم الرقم القياسي للنجم المصري محمد صلاح الذي سجل 32 هدفا مع فريقه ليفربول بعد أن أصبح الموسم يتكون من 38 جولة.

دى بروين اجويرو مانشستر سيتى سيرجيو أجويرو برشلونة

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