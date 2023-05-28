"حياة كريمة" بالفيوم تطلق محاضرات مجانية لطلبة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، عن انطلاق مبادرة تهدف إلى تقديم محاضرات لطلاب الثانوية العامة المراجعة النهائية، تبدأ من الثلاثاء المقبل، وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المؤسسة لدعم الطلاب وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من تعليمهم.

وأوضح الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، تُعد مبادرة حياة كريمة فرصة رائعة للطلاب للحصول على مساعدة في مراجعة المنهج الدراسي وتحضيرهم للاختبارات النهائية، حيث يتم تقديم المحاضرات من قبل مجموعة من المدرسين المؤهلين والذين يمتلكون الخبرة اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، يشمل برنامج المحاضرات العديد من المواضيع التي تغطي المنهج الدراسي بشكل شامل، مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية واللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والاجتماعيات وغيرها، وتتميز المحاضرات بأسلوب تفاعلي وشيق يجعل الطلاب يستمتعون بالتعلم ويستفيدون أكبر قدر ممكن من المعلومات.

وأشار إلى أن المبادرة تبدأ الثلاثاء 30 مايو 2023م، بـ4 مراكز في توقيت واحد وهما سنورس، إطسا، يوسف الصديق، وبندر الفيوم، فى مدارس جمال عبد الناصر الثانوية بنين، ومدرسة لطفى سليمان ثانوية بنات، ومدرسة دفنو الرسمية لغات، ومدرسة التنمية المهنية بمدرسة جبل سعد تعليم أساسي.