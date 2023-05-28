محافظ القليوبية: انتهاء تطوير مجزر كفر سعد يونيو المقبل

قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إنه سيتم الانتهاء من تطوير مجزر كفر سعد بمركز ومدينة بنها خلال نهاية يونيو المقبل لدخوله الخدمة واستقبال الأضاحي بعيد الأضحي المبارك، مشيرا إلى أن التطوير شمل تغيير الأرضيات بالكامل، بالإضافة الى تغيير خطوط الصرف والمياه مع إعادة تطوير السور الخارجي للمجزر بتكلفة 19 مليون جنيه.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية التي أجرها اليوم الأحد لمتابعة مشروعات مدينة بنها الجاري تنفيذها من بينها مشروع إنشاء ممشى النيل وتطوير سور السكة الحديد وشارع فريد ندا و مجزر كفر سعد - أن الهدف من أعمال تطوير المجزر القائم على مساحة إجمالية تبلغ 4900م2 هو الحفاظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

ووجه الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

وتفقد الهجان المرحلة الثالثة من إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل والذي يتم تنفيذه ويشرف على الأعمال جهاز القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله 550 مترا بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال إقامة مشروعات.

وتابع الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ ، ودفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة حيث تابع الهجان أعمال إنشاء النافورة التي يتم إنشاؤها أمام نقطة الارتكاز الأمني كما تفقد أيضا أعمال تركيب السور الحديدي علي الحديقة المجاورة للنافورة ووجه بضرورة الالتزام بالمقايسة المتفق عليها.

وشدد الهجان، خلال جولته، على ضرورة الاهتمام بالحدائق والميادين العامة وإزالة أي إشغالات بمحيطها مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما تفقد خلال الجولة كورنيش النيل والممشى الجديد الذي تم إنشاؤه في الناحية الغربية للرياح التوفيقي في الطريق الذي تم إنشاؤه بطول 1.5كم تقريبا من كوبري المصنع الحربي حتى الطريق الإقليمي والتي قامت المحافظة بتنفيذها ليعمل أيضا كواصلة لربط مدينة بنها بطريق بنها المنصورة الجديد.

وخلال الجولة تفقد عدد 3 عربات طعام تم توريدها كنموذج لإقامة مشروعات للشباب حيث وجه المحافظ بسرعة توريد باقي العربات والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لطرحها للشباب واستغلال المنطقة كمتنفس للمواطنين.

كما تابع الهجان أعمال رصف مدخل الممشى بجوار كوبري المصنع الحربي مرورا بعزبة البرنس، موجها بدفع الأعمال واستغلال قطعة أرض على مساحة 30 ألف متر مربع بجوار المصنع الحربي لإقامة منطقة ترفيهية متكاملة للأطفال.