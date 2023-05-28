لاستكمال تعاقداتها.. شركات مصرية تمدد فترة تواجدها في ليبيا

طالبت شركات مصرية مشاركة في معرض ليبيا بيلد خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٥ مايو بتمديد فترة تواجدها بليبيا لاستكمال الاتفاقيات والتعاقدات التي بدأت خلال فترة المعرض.

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وممثل الوفد المصري عن المجلس، إن المعرض حظي بإقبال شديد هذا العام، سواء من قبل الشركات العارضة أو الزائرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المشاركة هذا العام نحو ٢٠ شركة مصرية، مقابل ٩ شركات فقط خلال العام الماضي.

وأكد مجيد على النشاط الواضح للشركات المشاركة، مثل مجموعة شبانة جروب والجزيرة للدهانات وشركة سكيب للدهانات، والتي أعلنت عن أنها بصدد لقاء عدد من العملاء من خلال وكيلهم في السوق الليبي.

وأشار مجيد إلى عدد من اللقاءات المثمرة التي عقدها على هامش المعرض، ومنها لقاء أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصنعين الليبيين، والذي بحثا خلاله سبل التعاون بين المجلس والاتحاد. وأبدى عضو مجلس إدارة اتحاد المصنعين الليبيين ترحيبه بالتعاون مع الشركات المصرية العاملة في قطاعات الصناعات الكيماوية والإنشائية.

وأضاف أنه بحث أيضاً مع إحدى كبريات الشركات الليبية إمكانية التعاون مع الشركات المصرية لتوفير المنتجات النهائية والمواد الخام في السوق الليبي واعتمادها للعمل بمختلف المشروعات.

وأكد مجيد أن اعتماد الجهات الليبية المنفذة للمشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية لمنتجات الشركات المصرية من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسوق الليبي، مشيراً إلى أن السوق الليبي يحمل الكثير من الفرص التصديرية للمنتجات النهائية المصرية.

وقال إن السوق الليبي يفضل وجود البضائع في المخازن، وهو ما يتطلب توفير البضائع المصرية للسوق الليبي، مع وجود ممثل لكل شركة مصرية، مما يعزز من فرص تواجد المنتج المصري في السوق الليبي، ويفتح سبل التعاون مع الجهات المختلفة المنفذة للمشروعات الحالية والمستقبلية.

وأضاف مجيد أن "نتائج المشاركة المصرية هذا العام أثبتت بالدليل القاطع صحة دراسات المجلس، والتي أكدت على أهمية السوق الليبي وتواجد العديد من الفرص التصديرية للشركات المصرية العاملة في هذا القطاع".

وأشار إلى استحواذ السوق الليبي على نحو 383 مليون دولار من قيمة صادرات القطاع لعام 2022، محققًا نسبة نمو بلغت 38% مقارنة بعام 2021.

وشهد المعرض مشاركة العديد من القطاعات في قطاع الصناعات الكيماوية، مثل الدهانات بمختلف أنواعها، ومواد العزل، والمواسير بمختلف أنواعها، والزجاج المستخدم في البناء، والأسقف المعلقة، والإضاءة بمختلف أنواعها، والمواد التعدينية، مثل كربونات الكالسيوم، وغيرها من المنتجات التي تدخل في البناء والكابلات.