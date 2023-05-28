أمطار خفيفة على مناطق بالإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

تعرضت بعض المناطق بالإسكندرية لأمطار خفيفة، لم تؤثر على حركة سير المشاه والسيارات، وتواصل حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعي ومنتظم في الميناء.

ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف - في بيان، اليوم الأحد - الأجهزة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمواجهة ظروف الطقس والتقلبات الجوية، لضمان سرعة الانتقال في الحالات الطارئة.

من جانبه، كلف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

بدورها.. عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية؛ لتحقيق السيولة المرورية، وعدم تكدس السيارات.

على صعيد متصل، وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم، برفع درجة الاستعداد بالشواطئ واتخاذ كافة التدابير خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر، للحفاظ على سلامة المصطافين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الدكتور محمد عبد الرازق- في بيان، اليوم- أن شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول للبحر، وتم التشديد على رفع درجة الاستعداد لدى عمال أبراج المراقبة وتكثيف تواجد المنقذين والغطاسين، والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.

وأكد عبد الرازق على مستأجري شواطئ العجمي لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظرا لارتفاع الأمواج، والتشديد على منع المواطنين من التوغل داخل البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط.

وأهابت محافظة الإسكندرية برواد الشواطئ المفتوحة، الالتزام بجميع تعليمات المنقذين، وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.