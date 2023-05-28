الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف ضمن أعمال الموجة الـ21 بالمنيا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، بأحياء المدينة والقري التابعة لها، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات، وتمكنت من رصد وإزالة 11 حالة تعدٍ ومخالفات بناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وقال عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار أزالت 11 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى المركز. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لقرية "الحسينية" قامت برصد وإزالة 3 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية، إلى جانب إيقاف حالة بناء مخالف في المهد بشارع أبوحشيش، بالإضافة إلى إيقاف حالة بناء فالمهد بشارع عفيفي (حفر أساسات) حي غرب المدينة. 

كما تم إيقاف حالة تعد بالبناء على أرض زراعية خلف برج الخليفة بطريق قرية "صندفا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية بقرية صندفا أعمال فك شدة خشبية، إلى جانب إزالة سور وإيقاف حفر أساسات وردمها، وفي حي جنوب المدينة وبالتعاون مع إدارتي الإزلالات والاشغالات، نفذت الوحدة المحلية أعمال ردم حالة بناء مخالف خلف المقابر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة الجهود لتنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة 11 حالة تعدي ومخالفات بناء مركز بني مزار بالمنيا الموجة 21 لإزالة التعديات عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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