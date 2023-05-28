أستاذ مناعة يوضح أهمية ترشيد تناول المضادات الحيوية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن إطلاق وزارة الصحة المصرية الخطة التنفيذية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية التي بدأت تظهر خلال الفترة الأخيرة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والقطاع الإقليمي فيها- أمر في غاية الأهمية، وذلك لمنع انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

وأوضح عقبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تحسين وتفعيل مكافحة العدوى يساعد إلى حد كبير في التقليل من هذه الميكروبات، لافتًا إلى أن رفع مستوى القدرات المعملية يجعل من السهل التعرف على الميكروبات المسئولة عن هذه الإصابات واستخدام المضاد الحيوي المناسب لها.

وأضاف أستاذ المناعة أنه لا بد أن يكون هناك استخدام رشيد للمضادات الحيوية، بمعنى أن نستخدم المضاد الحيوي المناسب والمدة المناسبة والكمية المناسبة، حيث إن تعرض الميكروبات لكميات قليلة من المضادات الحيوية أو لمدة قصيرة أو مضاد حيوي غير مناسب يؤدي إلى وجود بكتريا مقاومة للمضاد الحيوي.

وشدد على أهمية دور الرقابة الطبية على صرف المضادات الحيوية، ووجود ورش عمل للأطباء والصيادلة في أهمية صرف المضادات الحيوية إلا للضرورة فقط، وأيضًا التركيز على الأبحاث الطبية التي يمكنها ابتكار نوعية جديدة من المضادات الحيوية تساعد في علاج الإصابات الميكروبية التي حدثت في الفترة الأخيرة.