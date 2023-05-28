الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وائل السمرى: "حياة كريمة" تلعب دورًا مهمًا فى تقديم الأنشطة الثقافية داخل القرى

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الكاتب الصحفي، وائل السمري، إن مبادة "حياة كريمة " لها دور مهم في تقديم الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة التي تنفذها في مختلف القرى المصرية، ما يمثل حالة فريدة من نوعها في الإعمار الثقافي بعد تنفيذ الإعمار التنموي وتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان.

وأضاف السمري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على "إكسترا نيوز"، أن الإعمار الثقافي ضمن المبادرة يعتبر رسالة وهو أعلى درجة ولا يقل أهمية عن باقي المجالات مثل التعليم والصحة ورفع الكفاءة داخل القرى، والإنسان كائن حي يتفاعل ويتعايش في الحياة والميزة الأساسية هي العقل وأن يكون كائن له جذور ويعزز دوره في المجتمع.

وأوضح الكاتب الصحفي أن بناء الإنسان ودعمه ثقافيًا داخل قرى "حياة كريمة" يجري على قدمٍ وساق، وهنا نحقق مبدأ العدالة الثقافية وأن يكون هناك أنشطة ثقافية في كل ربوع الوطن، وأن يحصل أهالي القرى على الثقافة والمعرفة، وأنشطة "حياة كريمة" الثقافة تنفذ بشكل فعّال على أرض الواقع.

الاحتياجات الأساسية التعليم والصحة الكاتب الصحفى القرى المصرية العدالة الثقافية بناء الانسان

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