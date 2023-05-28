الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طبيب يتبرع بمبلغ 1.5 مليون جنيه للمستشفى الجامعى فى بنى سويف

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الطبيب وحيد رمضان، بعد تبرعه بمبلغ 1.5 مليون جنيه لشراء جهاز أشعة وأدوات للعمليات لوحدة الحوادث بالمستشفى الجامعي، بحضور الدكتور علاء عبدالحليم، نائب رئيس الجامعة الأسبق لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور هشام بشري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب البشري.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور وحيد رمضان، ورحب بتقديم أوجه الدعم لمستشفيات جامعة بني سويف، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعمل جاهدة بكل كوادرها الطبية المتميزة على تقديم خدمة متميزة ومتكاملة لجميع المرضى والمترددين على مستشفياتها وعياداتها وأقسام الاستقبال.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن تقدير الجامعة لتلك المبادرة التي تجسد دعم ومساندة المجتمع المدني للمستشفيات الجامعية التي تقدم الخدمة الطبية إلى قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة بشكل عام وعلى مستوى شمال الصعيد بشكل خاص.

اختصاصات مجلس الشيوخ المستشفى الجامعي بني سويف رئيس جامعة بني سويف كلية الطب البشري كلية السياسة والاقتصاد

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