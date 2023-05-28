الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 891 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات

مكافحة جرائم المصنفات
مكافحة جرائم المصنفات

شنت مباحث المصنفات في وزارة الداخلية حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وسرقة شفرات القنوات الفضائية وسارقي الملكية الفكرية.

أسفرت عن ضبط 891 قضية متنوعة في مجال مكافحة جرائم المصنفات، خلال 3 أيام، تم ضبط خلالها 9003 وحدة أبرزها "جهاز دعم الشبكة الخاصة بتبادل العملة المشفرة "البيتكوين"، كروت لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة، أجهزة حاسب آلي، أجهزة ريسيفر، وحدات معالجة مركزية- بطاريات، وضبط 78 قضية أخرى فى مجال جرائم المطبوعات بإجمالي مضبوطات 11690 مطبوع تعليمى وأغلفة، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالوقائع، العرض على النيابة للتحقيق.

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