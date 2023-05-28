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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين

صرف مرتبات
صرف مرتبات

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين مع اقتراب بداية الشهر الجديد والذي يبدأ الخميس القادم، لمعرفة جدول صرف المرتبات لهذا الشهر خاصة أنه فيه يحل عيد الأضحى المبارك 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين

يستعرض موقع الدستور خلال هذ التقرير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين وفق جدول صرف المرتبات المعلن من وزارة المالية، وكذلك موعد عيد الأضحى المبارك وهل يكون صرف المرتبات قبل حلول العيد أم بعده.

يكون صرف مرتبات يونيو 2023 على مدار خمس أيام بداية من يوم الأحد 18 يونيو ثم  يوم الاثنين 19 يونيو، يوم الثلاثاء 20 يونيو، يوم الأربعاء 21 يونيو واليوم الأخير هو يوم الخميس 22 يونيو 2023. 

ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب يوم الأربعاء 7 يونيو 2023 والخميس 8 يونيو والأحد 11 يونيو 2023. 

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023.. والجدول المعتمد للصرف

مرتبات يونيو 2023.. تعرف على موعد الصرف والزيادة السنوية

ويكون جدول صرف المرتبات وفق الكتاب الدوري الصادر من  وزارة المالية كالتالي:

الأحد 18 يونيو 2023  صرف رواتب موظفي وزارة (القوى العاملة، الداخلية، الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، البترول).

الاثنين 19 يونيو 2023: صرف رواتب موظفي وزارة (الاتصالات، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السياحة والآثار، الإسكان، قطاع الأعمال، الأوقاف).

الثلاثاء 20 يونيو 2023: صرف مرتبات موظفي وزارة (الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، التربية والتعليم، التعليم العالي).

الأربعاء 21 يونيو 2023: صرف مرتبات موظفي (مجلس النواب، المجلس القومي للحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطمي، المجلس الأعلى لنتظيم الأعلام، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات).

الخميس 22 يونيو 2023: صرف مرتبات موظفي وزارة (الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية.

صرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى 

ويكون صرف مرتبات يونيو 2023 قبل عيد الأضحى بأسبوع تقريبًا والذي يكون موعده فلكيًا الأربعاء 28 يونيو 2023، وتكون وقفة عيد الأضحى الثلاثاء 27 يونيو 2023. 

إجازة عيد الأضحى 2023 

الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عيد الأضحى 

الاربعاء 28 يونيو 2023   أول أيام عيد الأضحى

الخميس 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد  الأضحى 

الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث أيام عيد الأضحى

السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الأضحى 

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