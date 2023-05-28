البترول: تكلفة تنمية حقول شمال سيناء بلغت 87 مليون دولار

كشفت وزارة البترول الثروة المعدنية، عن أن قطاع البترول كان داعمًا قويًا لخطط الاقتصاد والتنمية في شبه جزيرة سيناء ومنطقة قناة السويس، وله باع وتاريخ طويل بحضور مبكر في الإنتاج، فتنمية حقول شمال سيناء «المرحلة الثالثة» تصل تكلفة المشروع إلى 87 مليون دولار والطاقة الإنتاجية المستهدفة تصل إلى 45 مليون قدم 3 غاز يوميًا.

البترول: تنمية حقول شمال سيناء تبلغ 87 مليون دولار

وذكرت الوزارة أنه منذ البدء في الإنتاج من حقول سيناء منذ عام 1953 من خلال حقل بلاعيم بري بعد أن منحت الجمعية التعاونية للبترول امتيازًا للبحث عن البترول في بعض مناطق سيناء (بلاعيم) وتكونت الشركة الأهلية للبترول، ثم بدأ الإنتاج من أول حقل بحرى في خليج السويس (بلاعيم بحری) عام 1964، بعد أن تم اكتشافه عام 1961 في ملحمة تحسـب لكل الكوادر التي شاركت فيها ومن اليوم الأول للعمل هناك وحتى الآن تمتد أواصر التعاون بين رجال البترول العاملين هناك وأهالي سيناء الحبيبة التي تشهد تنمية وعمرانًا غير مسبوقين خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت الوزارة في تقرير منشور بمجلة الوزارة، على مدار الثمانية أعوام الأخيرة وفي ظل حرب الدولة على الإرهاب بيد قوية وقرار واضح، كانت الرؤية متكاملة السلاح لأهل الشر والتنمية لأهلنا الكرام، فقد حقق القطاع طفـرة غير مسبوقة في دعم أهالي سيناء ومدن القناة بالغاز الطبيعي فخلال الـ9 أعوام السابقة زادت أطـوال خطـوط توصيـل الغاز الطبيعي المنفذة، لتصل إلى 312819 کم في مارس 2023، مقابل 4. 1015 كم في يونيو 2014، بينما زاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ليبلغ عددها 77 محطة.

وشهدت المنشآت التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها طفرة، حيث بلغ عددها 4423 منشأة، مقابل 1056 منشأة في يونيو 2014، فضلًا عن زيادة الوحدات السكنية التي تـم توصيل الغـاز الطبيعي لها، حيث بلغت 62518 ألـف وحـدة، مقارنة بـ3837 ألف وحـدة في يونيو 2014، بجانب زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليصل عددها إلى 17 مركزًا في مارس 2023.

وقالت الوزارة إن تنمية حقل غاز ظهر بتكلفة 6. 15 مليار دولار، وبمتوسط إنتاج 25 ملیار قدم3 غاز يوميًا، بجانب مشروع تنمية حقل غاز أتول بتكلفة 855 مليون دولار، وبإنتاج مستهدف إضافته 350 مليون قدم3 غاز يوميًا، فضلًا عن 10 آلاف برميل متكثفات يوميًا.