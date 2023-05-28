الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه القناة": إعلان حالة الطوارئ بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد عصمت

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، حالة الطوارئ، ورفع درجات الاستعداد بكل قطاعات ومناطق الشركة بإقليم القناة الثلاث: "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك استعدادًا للطقس السيئ، وتحسبًا لسقوط أمطار وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن هناك فرق طوارئ في محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، تم تدريبها على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول وأعطال مفاجئة أو أي أزمات، لافتًا إلى أننا نعمل من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الإحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة الثلاث، وتواجد مديري المناطق، ومديري الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية.

وكان اللواء عبدالحميد عصمت، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المناطق ومديري العموم، وذلك للمتابعة الميدانية ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة للطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، لافتًا إلى التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاث، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتنفيذ خطط الطوارئ علي أكمل وجه.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

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