الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نجاح الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في تجديد اعتماد شهادة الأيزو

الشركة الوطنية لخدمات
الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فى تجديد اعتماد شهادة الأيزو (ISO-9001-2015) من الشركة العالمية المانحة (DNV) وذلك للعام الثانى على التوالى ولمدة 3 سنوات بعد أن اجتازت الشركة جميع المراجعات والتدقيقات الخاصه بتطبيق كافة  الإجراءات ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية؛ وهو ما يأتى في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفة دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض والارتقاء بقطاع الطيران المدني المصرى فى شتى المجالات.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هذا النجاح جاء في ضوء ما تقدمه وزارة الطيران من دعم غير مسبوق فى تطوير  منظومة الملاحة الجوية من خلال استحداث الأنظمة الرادارية بأحدث التقنيات العالمية بما يجعل المجال الجوي المصري في مصاف المجالات الجوية المرنة، وكذلك تطوير شبكة الأقمار الصناعية لتأمين نقل البيانات الرادارية والاتصالات الصوتية واتصالات المدى البعيد بالمواقع الرئيسية داخل القطر  المصرى.

ومن جانبه أشار الكابتن إيهاب محى الدين عزمى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إلى أن تجديد شهادة الأيزو للمرة الثانية على التوالي يؤكد على حرص وإلتزام الشركة بتطبيق كافة المعايير والمتطلبات الدولية فى مختلف القطاعات، مضيفًا أن الشركة تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تطوير منظومة الملاحة الجوية لتأمين سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوى و المطارات المصرية، لافتا أن الشركة قد نجحت فى إحداث نقلة نوعية فى مجال تطوير النظم الفنية والإدارية والتشغيلية وحصولها على شهادة الأيزو من الشركة العالمية المانحة (DNV) بعد اجتيازها لجميع المراجعات والتدقيق الخاص بتطبيق كافة الإجراءات ومتطلبات شهادة الايزو القياسية الدولية.

 

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