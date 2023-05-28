الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس هيئة المقاولين السعوديين: 270 مليار دولار حجم المشروعات المطروحة بالمملكة

زكريا عبد القادر
زكريا عبد القادر

 أكد المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين و رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، ضيف الشرف في مؤتمر بناة مصر برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على دور مصر الريادي في قطاع التشييد والبناء على المستوى الإقليمي.

 وأعرب  "العبدالقادر" عن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، برئاسة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على إقامة علاقات اقتصادية قوية مع مصر العربية الشقيقة، وعن تبني الهيئة الملتقى السنوي للمشاريع الحكومية والخاصة عرض 3000 مشروع بلغت في مجملها 270 مليار دولار، مشيرا  إلى أن وفدا رفيع المستوى من ممثلي وزارة الاستثمار والسياحة بالمملكة، يرافقه لمناقشة مشاريع الاستثمار المختلفة التي تهم الشركات المصرية

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- إشادة بدور الشركات المصرية في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة

وأشاد  بدور حكومة خادم الحرمين الشريفين في تمويل المشروعات التنموية العملاقة بالمملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، كما ثمن دور الشركات المصرية في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة التي أنجزت في  مصر.

وأوضح المهندس زكريا عبد الرحمن، أن الملتقى شهد توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الأفريقي لمقاولي البناء والتشييد بالدول الأفريقية واتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، لعقد شراكات وتكتلات إقليمية لتنفيذ جميع المشاريع التنموية بالدول الإسلامية عن طريق شركات محلية. 

واستعرض رئيس هيئة المقاولين السعودية حجم المشاريع السعودية العملاقة والرؤية والوجهة وفرص الشراكة، والتي تتمحور حول البنية التحتية المتنوعة، والتي يتوقع حدوث نمو شامل على مستوى الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة للتعاون، مع العديد من الشركاء اذ تمتلك السعودية حجم أعمال ضخمة في مجالات البنية التحتية المتنوعة وتتوسع بطرح مشروعات عملاقة.

وأضاف "العبد القادر"، أن المملكة لديها العديد من فرص المشروعات القائمة وملفات التنمية المخطط لها . بالاضافة لدعم اليات الشراكة بين الشركات العربية ومستهدفات التعاون مع الجانب المصري في مجالات التعمير العملاقة  

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الأمير محمد بن سلمان التنموية العملاقة المشاريع التنموية رئيس الهيئة السعودية للمقاولين 270 مليار دولار

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