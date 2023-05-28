الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انفجر أحد إطاراتها.. تفاصيل هبوط طائرة "مصر للطيران" بأمان في جدة

مصر للطيران
مصر للطيران

نجح قائد طائرة مصر للطيران من الهبوط بسلام في مطار جدة الدولي بعد انفجار أحد إطارات الطائرة أثناء عملية الهبوط. 

وصرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران بأنه في أثناء هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي تعرض أحد إطارات الطائرة إلى الانفجار، إلا أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بسلام على المدرج، وتم إنزال جميع الركاب بأمان ولا توجد أي إصابات.

وقال المصدر إنه يجري حاليا فحص جسم الطائرة وذلك استعدادا لبدء إجراءات الصيانة والأعمال الفنية اللازمة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

وكانت قد تعرضت إحدى طائرات مصر للطيران لانفجار أحد إطاراتها أثناء هبوط الرحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة في الساعات الأولي من صباح اليوم.

مصر للطيران جسم الطائرة فحص جسم الطائرة مطار الملك عبد العزيز الدولي إجراءات الصيانة

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