الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع 10 أشخاص إثر انهيار جليدى شمالى باكستان

انهيار جليدى
انهيار جليدى

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 10 آخرون إثر حدوث انهيار جليدي في منطقة جيلجيت بالتستان شمالي باكستان يوم السبت.
 

وقال محي الدين أحمد واني، وهو موظف مدني بارز في المنطقة، إن ثمة مخاوف من حصار عشرات الأشخاص تحت الأنقاض، إذ تحاول فرق الإنقاذ انتشالهم على الرغم من التحديات المتمثلة في سوء الأحوال الجوية وضعف البنية التحتية للطرق في منطقة أستور النائية حيث وقع الانهيار الجليدي.

 

وأضاف أن البدو كانوا في طريقهم إلى ناحية أستور قادمين من شطر كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية، من أجل العثور على حقول للرعي.

 

وأوضح أنه تم نقل المصابين، من بينهم نساء وأطفال، إلى مستشفى قريب، والبعض منهم في حالة حرجة.

 

وذكر أن الانهيار الجليدي نجم عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية

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