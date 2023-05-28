الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل عقب تجديد خصومة ثأرية بين عائلتين فى قنا

مصرع طفل
مصرع طفل

شهدت محافظة قنا واقعة مأساوية، حيث  لقي طفل مصرعه، بعد إصابته بطلق ناري في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طفل بطلق ناري في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتبين أن السبب تجدد خصومة ثأرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها للتوصل إلى الجناة وضبطهم والسلاح المستخدم.

أجهزة الأمنية اجهزة الامن الأجهزة الأمنية م إسعاف ارتكاب

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف سر نشاط الرياح المحملة بالأتربة وموعد انتهائها ومناطق سقوط الأمطار

أول تعليق من دينا الشربينى على وجود قصة حب مع تامر حسنى

مصطفى محمد يشارك فى خسارة نانت أمام ليل.. ويقترب من الهبوط

الرئيس الفلسطينى: منظمة التحرير حمت المشروع الوطنى من الضياع

السويس تحت قصف الرياح والأتربة.. والمحلات التجارية تغلق أبوابها

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة عدم استقرار حالة الجو بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟