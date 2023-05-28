طلعت عبدالقوى يستعرض أبرز النقاط المطروحة فى جلسة المحور السياسى 4 يونيو

أوضح النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز النقاط المطروحة في جلسة المحور السياسي 4 يونيو، قائلًا: "إن هناك جزئين؛ جزء خاص بالمحور السياسي والخاص بمجلس النواب، وعدد أعضاءه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيكون هناك جلستين خاصتين بالعمل الأهلي، وأبرز المعوقات التي تواجهه، لافتاً إلى أن العمل الأهلي يعتبر في غاية الأهمية، لم يصبح مسألة تكميلية".

وأوضح أنه يوجد لدينا 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، معنية بالكثير من قضايا المجتمع، كما يوجد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ووجه النائب التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره صاحب الفضل في وقف العمل بقانون 70 لسنة 2017 والذي كان عليه خلافات شديدة، وكان هناك إعاقة في العمل الأهلي من خلاله.

وأشار عبدالقوي إلى أنه، سيتم الحديث عن الاعفاءات والمزايا التي تقدم إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تساهم مساهمة حقيقية في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تستهدفها الدولة.