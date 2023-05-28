الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طلعت عبدالقوى يستعرض أبرز النقاط المطروحة فى جلسة المحور السياسى 4 يونيو

النائب طلعت عبد القوي
النائب طلعت عبد القوي

أوضح النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز النقاط المطروحة في جلسة المحور السياسي 4 يونيو، قائلًا: "إن هناك جزئين؛ جزء خاص بالمحور السياسي والخاص بمجلس النواب، وعدد أعضاءه".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيكون هناك جلستين خاصتين بالعمل الأهلي، وأبرز المعوقات التي تواجهه، لافتاً إلى أن العمل الأهلي يعتبر في غاية الأهمية، لم يصبح مسألة تكميلية".

 

وأوضح أنه يوجد لدينا 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، معنية بالكثير من قضايا المجتمع، كما يوجد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

ووجه النائب التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره صاحب الفضل في وقف العمل بقانون 70 لسنة 2017 والذي كان عليه خلافات شديدة، وكان هناك إعاقة في العمل الأهلي من خلاله. 

 

وأشار عبدالقوي إلى أنه، سيتم الحديث عن الاعفاءات والمزايا التي تقدم إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تساهم مساهمة حقيقية في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تستهدفها الدولة. 

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف سر نشاط الرياح المحملة بالأتربة وموعد انتهائها ومناطق سقوط الأمطار

أول تعليق من دينا الشربينى على وجود قصة حب مع تامر حسنى

مصطفى محمد يشارك فى خسارة نانت أمام ليل.. ويقترب من الهبوط

الرئيس الفلسطينى: منظمة التحرير حمت المشروع الوطنى من الضياع

السويس تحت قصف الرياح والأتربة.. والمحلات التجارية تغلق أبوابها

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة عدم استقرار حالة الجو بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟