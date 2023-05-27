بعد أسبوعين من عروض الأفلام والندوات والورش والمسابقات، يختتم مهرجان كان السينمائي الدولي دورته السابعة والسبعين بحفل رائع يجمع نجوم السينما والإعلام والثقافة من مختلف أنحاء العالم. يقام الحفل في قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية، ويتضمن توزيع جوائز المهرجان على الأفلام الفائزة في المسابقة الرسمية والأقسام الأخرى، بالإضافة إلى عرض فيلم ختامي مميز.

يقدم الحفل المذيع والكوميديان الفرنسي جيرارد دوبارديو، ويحضره رئيس لجنة التحكيم المخرج الأمريكي سبايك لي، وأعضاء اللجنة المكونة من مخرجين وممثلين وكتاب من مختلف البلدان.

يشهد الحفل أيضًا حضور عدد كبير من المشاهير والشخصيات المؤثرة في عالم السينما، مثل براد بيت، وأنجلينا جولي، وليوناردو دي كابريو، وكات بلانشيت، وغيرهم. يعد مهرجان كان أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، ويستقطب كل عام آلاف المشاركين والزوار من محبي الفن السابع.

يهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي والتعاون بين صناع الأفلام من مختلف البلدان، وإلى تقديم أفضل الأعمال السينمائية التي تعبر عن التنوع والإبداع والحرية.

إطلالة غريبة للنجمة أديل أكزاركوبولوس بحفل ختام مهرجان كان السينمائي 2023:

أديل أكزاركوبولوس هي ممثلة فرنسية شابة وموهوبة، اشتهرت بأدوارها في أفلام مثل La Vie d’Adèle وLe Fidèle وSibyl. وقد حضرت حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2023، الذي شهد تكريم النجم مايكل دوغلاس بالسعفة الذهبية الفخرية1، وعرض فيلم OSS 117: Alerte Rouge en Afrique Noire، الذي يقوم ببطولته جان دوجاردان.

ولم تخيب أديل آمال محبيها ومتابعيها بإطلالتها الساحرة والمبهرة على السجادة الحمراء. فقد اختارت فستاناً طويلاً باللون الاسود مفتوح من ناحية البطن، وطرحة سوداء اعجبت الحاضرين.

كان الفستان مفتوحاً من الخلف، مكشوفاً ظهرها الجذاب، وأضافت لإطلالتها حقيبة يد سوداء صغيرة، وارتدت حذاءً عالياً باللون الأسود، متناسقاً مع باقي إكسسواراتها.

وبالنسبة للمكياج، فقد اعتمدت أديل على تظليل عينيها باللون الأسود، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر المطابق لفستانها.

لم تكن أديل وحدها في هذا المهرجان، بل كان يرافقها زميلها في فيلم Sibyl، الممثل الفرنسي غاسبار أوليل، الذي بدا أنيقاً ووسيماً ببدلته الزرقاء المخططة. وقد تبادلا الابتسامات والحديث على السجادة الحمراء، مظهرين تفاهمهما وصداقتهما.