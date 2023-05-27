3 مصابين فى حادث تصادم توك توك ودراجة بخارية بالقليوبية

شهد طريق طوخ شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية أسفر عن إصابة مستقليها ونقلهم إلى مستشفى شبين القناطر للعلاج فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الدراجة والتوك توك وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك فى منطقة عزبة الوكلاء أمام البنزيمة على طريق طوخ – شبين القناطر ووقوع مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتان إسعاف وتبين وقوع الحادث بين الدراجة والتوك توك بالمواجهة بسبب السرعة للدراجتين حيث كانت الدراجة النارية تقل شخصين والتوك توك يقل قائده فقط .

وأسفر الحادث عن إصابة الثلاثة وتم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر العام وتم التحفظ على الدراجة والتوك توك وحرر محضر بالحادث وتولت الجهات المختصة التحقيق.