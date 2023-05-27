السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يوضح تفاصيل الكشف الجديد بسقارة وكيفية توزيعه

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل الكشف الأثري الجديد في سقارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الكشف الجديد هو جزء من جبانة ممفيس، بمنطقة سقارة، والتي بدأ عمل البعثة المصرية بها من أبريل 2018 بإزالة الرمال، ووجدوا مقابر وتوابيت وممياوات وخبيئة وتماثيل برونزية.

 

ولفت إلى أنه في أغسطس الماضي، وجدوا بئر من الناحية الشرقية، ويمر حتى الناحية الغربية، فتم الحفر من الناحية الأخرى حتى لا تسقط المنطقة، ووجد مئات المومياوات الحيوانية، والآدمية.

وأردف: "كان التفكير المنطقي أنه لابد يكون فيه ورش تخدم عليها، ووجدنا مقبرة تعود للدولة القديمة بها نقوش وألوان تعود للأسرة الخامسة 4500 سنة، ثم وجدنا ورشة تحنيط حيوانية، ووجدنا الأعشاب المستخدمة في الحشو، وتماثيل وأواني".

ولفت إلى أن 150 قناة عالمية ومحلية نقلوا الحدث، وأن العالم كله يتغنى بالكشف.

ونوه وزيري، إلى أنه يوجد 50 بعثة مصرية على مستوى الجمهورية، في أسوان والأقصر والمنيا وسقارة والهرم ووجه بحري، وكلها تابعة للمجلس الأعلى للآثار.

مصير اللقيات في الكشف الاثري الجديد بسقارة

وعن مصير اللقيات (المومياوات والأواني وغيرها)، أكد أن مكانها المتاحف وليس المخازن، موضحًا أن لجنة سيناريو العرض المتحفي، هي المسئولة عن توزيع القطع الأثرية، ويوجد 40 متحف على مستوى الجمهورية، ومنها متحف شرم الشيخ، متحف كفر الشيخ، متحف عواصم مصر، المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير.

مصطفى وزيرى الأعلى للآثار سقارة كشف سقارة المجلس الأعلى للآثار

مواد متعلقة

الباز للأوقاف بعد تغيير اسم مسجد شنودة: كنت أتمنى ألا تخضعوا للابتزاز

فيديو للشيخ مصطفى إسماعيل يغني لأم كلثوم.. هل ينقذ ممدوح عامر من الانتقادات؟

الشيخ أحمد ترك عن فيديو رقص وغناء ممدوح عامر: "غلطة المصور"

اللحم بـ225 جنيهًا.. تخفيضات تصل لـ40% فى معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

حشاد يهاجم ممدوح عامر بسبب غنائه لأم كلثوم: لا يجب ينزل لهذا المستوى

الشيخ ممدوح عامر يرفض الاعتذار لنقابة القراء عن فيديو الغناء.. ويفجر مفاجأة

الشيخ ممدوح عامر عن فيديو غنائه لأم كلثوم: أنا شاب فرفوش

الشيخ ممدوح عامر يعتذر للجمهور عن فيديو الغناء: "حقكم عليا"

الأكثر قراءة

"ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالى".. تفاصيل العثور على جثة مسن بمنزله بالمنوفية

مرتبات يونيو 2023.. تعرف على موعد الصرف والزيادة السنوية

"غازتك": تحويل نحو 30 سيارة يوميا للعمل بالغاز من خلال المركز المتنقل

غدًا.. الحكم على البلوجر "لوشا" بتهمة خطف طفل

بعد إحالة اتحاد المصارعة للنيابة.. الباز: لو مفيش عقاب مفيش حاجة هتتصلح

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟