السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحالف الأحزاب المصرية: لهذه الأسباب نفضل القائمة المغلقة

تيسير مطر
تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الاحزاب المصرية، إن التحالف تقدم بمشروع قانون للانتخابات البرلمانية لمجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعتمد على نظام القائمة المغلقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك نظامين يقرهم الدستور لإجراء الانتخابات البرلمانية الأول النسبية والثاني المغلقة.

ولفت "مطر"، إلى أن تحالف الأحزاب المصرية فكر في النظام نظام انتخابي يليق بالظروف الحالية للبلد.

وعن ملامح المشروع قال: "أولا زيادة عدد النواب في مجلسي النواب والشيوخ، ليكون النواب 745، والشيوخ 400 عضو، وثانيًا: زيادة عدد القطاعات، ففي الانتخابات الماضية كان هناك 4 قطاعات، ونحن في القانون نقترح زيادتها، وثالثاً: التوافق مع الدستور في الكوتة للمرأة والشباب وغيره حتى لا يشوب القانون أي عوار دستوري".

وحول نظام القائمة المغلقة، قال: "هذا النظام يسهل الاختيار أمام النائب، حتى لا يصبح أمامه 40 أو 50 قائمة يختار بينها"، منوها أن القائمة النسبية ستتسبب في مشاكل ببعض الأحزاب، متابعًا: "لأن في القائمة النسبية سيكون هناك خلاف حول من سيكون رقم واحد في القائمة، و100% هيكون رئيس الحزب رقم 1 فالناس الموجودة في باقي القائمة، رقم 10 هيشتغل ويتعب ويشقى وفي الآخر رقم 1 هو اللى هينجح".

تيسير مطر تحالف الأحزاب المصرية قانون الانتخابات لقائمة المغلقة محمد الباز

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