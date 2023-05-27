"ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالى".. تفاصيل العثور على جثة مسن بمنزله بالمنوفية

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالمنوفية بقيادة اللواء حسن النحراوي، مدير إدارة البحث بمديرية أمن المنوفية، من القبض على عاطل وزوجته عرفيًا لقتلهما مسنًا بالمنوفية بعد اتفاقهما معه للحضور إلى منزله وممارسة الرذيلة مع زوجة العاطل العرفية مقابل مبلغ مالي.

وترجع أحداث الواقعة، عند تمكن أهالي شارع بنها بالباجور من العثور على جثمان مسن يبلغ من العمر 50 عامًا مكبل اليدين وعاري الجسد، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من منزله وعلى الفور تم إبلاغ نجله الذي حضر وأبلغ الشرطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وتمكنت مديرية أمن المنوفية من ضبط كل من "م. خ. ع" البالغ من العمر 25 عامًا المقيم بشبرا الخيمة، وزوجته عرفيًا تدعى "أ. ع. م" البالغة من العمر 21 عامًا ومقيمة بإمبابة بالقاهرة، بعد اعترافهما بالواقعة أمام رئيس مباحث مركز شرطة الباجور المقدم أحمد كشك بأنهما اتفقا مع المجنى عليه الذي اشتهر بعلاقاته المشبوهة والمحرمة، بالحضور لمنزله بالاتفاق على مبلغ مالي لممارسة الرذيلة مع زوجة المتهم العرفية.

وأكد المتهمان في اعترافاتهما المسجلة في محضر القضية أنهم حضرا لشقة المجنى عليه، الذي أعد لاستضافتهما وأحضر الطعام وقام بإعداد الشاي ولكنهما كانا متفقين على سرقته، وبعد مرور الوقت وفي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بدأ المجنى عليه في الاستعداد لممارسة الرذيلة مع الفتاة زوجة المتهم الأول وفور خلع ملابسه هجم عليه زوجها وطعنه عدة طعنات وقام بخنقه بمعاونة زوجته وتقييده وسرقته والهروب من المنزل.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بالعثور على جثمان شخص مكبل وعارٍ بمنزله، وعلى الفور تمت معاينة المنزل الذي تبين تواجد آثار الاستضافة لشخصين حيث عثر على ثلاث زجاجات كحول فارغة وثلاثة أكواب من الشاي، وكان هذا الخيط الذي توصل من خلاله ضباط المباحث لكشف لغز العثور على المتهمين.