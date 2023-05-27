منتخب الجمباز الفني يتوج بذهبية البطولة الإفريقية للفرق

توج منتخب مصر لرجال الجمباز الفني بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق بالبطولة الإفريقية رقم 17 المقامة في جنوب إفريقيا، خلال الفترة من 24 وحتى 28 مايو الجاري.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات وهي: مصر والكاميرون والجزائر وأنجولا والسنغال والمغرب ومالي وجنوب إفريقيا البلد المضيف علمًا أنها مؤهلة لبطولة العالم في بلجيكا سبتمبر المقبل.

وكانت، بعثة منتخب مصر للجمباز الفني للرجال والآنسات قد غادرت القاهرة الثلاثاء الماضي متجهة إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في بطولة إفريقيا للجمباز الفني خلال الفترة من 24 حتى 28 مايو الجاري.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

عمر محمد العربي وأحمد عبد الرحمن وزياد خاطر ومحمد عفيفي وعبد الرحمن عبد الحليم، ويشرف على الإدارة الفنية جمال بشير المدير الفني ويعاونه شريف جودت المدرب.

بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني انسات: "جنى محمود وجنى عبد السلام وساندرا الصادق وندى عوض ونانسي طمان"، فيما يقود الفريق فنيًا زكريا غالب المدير الفني ويعاونه المدربين محمود سيد وسلمى السعيد.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلى مستوى اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأضاف أمين أن منتخبنا الوطني يعتبر واحد من أفضل المنتخبات الأفريقية فى الآونة الاخيرة ومرشح بقوة لاعتلاء منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني التي تنظمها دولة جنوب إفريقيا.

سيدات الجمباز الفني يحققن فضية البطولة الافريقية

نجحت لاعبات المنتخب الوطني للجمباز الفني في تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفرق بالبطولة الافريقية المقامة في جنوب افريقيا بنسختها السابعة عشر في الفترة من 26 إلى 27 مايو 2023.

كما حصلت جنى عبد السلام لاعبة منتخبنا على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الفردي العام بالبطولة الأفريقية.



ويشارك فى بطولة والمؤهلة لبطولة العالم فى بلجيكا سبتمبر المقبل 8 منتخبات وهي مصر والكاميرون والجزائر وانجولا والسنغال والمغرب ومالي وجنوب افريقيا البلد المضيف.



وغادرت مساء الثلاثاء الماضي، بعثة منتخب مصر للجمباز الفني للرجال والآنسات القاهرة متجهة إلى جنوب افريقيا للمشاركة فى بطولة أفريقيا للجمباز الفني خلال الفترة من 24 حتي 28 مايو الجاري.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

عمر محمد واحمد عبدالرحمن وزياد خاطر ومحمد عفيفي وعبدالرحمن عبدالحليم

والمدير الفني جمال بشير والمدرب شريف جودت

بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني آنسات:

جني محمود وجني عبدالسلام وساندرا الصادق

وندي عوض ونانسي طمان

والمدير الفني كابتن زكريا غالب والمدربين:

محمود سيد وسلمي السعيد

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلى مستوى اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأضاف أمين أن منتخبنا الوطني يعتبر واحد من افضل المنتخبات الأفريقية فى الآونة الأخيرة ومرشح بقوة لاعتلاء منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني التي تنظمها دولة جنوب إفريقيا.