الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 28 مايو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يكثر البحث عن مواعيد الصلاة في مصر بشكل يومي لكافة الفروض الخمس لمعرفة التوقيت لكل صلاة مع تطبيق النظام الصيفي.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 28 مايو 2023 في محافظات مصر

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة عرض  مواعيد الصلاة اليوم الأحد 28 مايو 2023 في عدد من محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
 

موعد أذان الفجر: 4:12 ص
موعد أذان الظهر: 12:52 م
موعد أذان العصر: 4:28 م
موعد أذن المغرب: 7:49 م
موعد أذان العشاء: 9:20 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية


موعد أذان الفجر: 4:14 ص
موعد أذان الظهر: 12:57 م
موعد أذان العصر: 4:36 م
موعد أذان المغرب: 7:57 م
موعد أذان العشاء: 9:29 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد


موعد أذان الفجر: 4:04 ص
موعد أذان الظهر: 12:48 م
موعد أذان العصر: 4:27 م
موعد أذان المغرب: 7:47 م
موعد أذان العشاء: 9:20 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر : 4:07 ص
موعد أذان الظهر : 12:48 م
موعد أذان العصر : 4:26 م
موعد أذان المغرب : 7:46 م
موعد أذان العشاء : 9:17 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر : 4:12 ص
موعد أذان الظهر : 12:55 م
موعد أذان العصر : 4:34 م
موعد أذان المغرب : 7:54 م
موعد أذان العشاء : 9:26 م

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

 

موعد أذان الفجر : 3:59 ص
موعد أذان الظهر : 12:42 م
موعد أذان العصر : 4:21 م
موعد أذان المغرب : 7:41 م
موعد أذان العشاء : 9:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر


موعد أذان الفجر : 4:24 ص
موعد أذان الظهر : 12:47 م
موعد أذان العصر : 4:12 م
موعد أذان المغرب : 7:34 م
موعد أذان العشاء : 8:59 م


مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

 

موعد أذان الفجر : 4:28 ص
موعد أذان الظهر : 12:46 م
موعد أذان العصر : 4:07 م
موعد أذان المغرب : 7:30 م
موعد أذان العشاء : 8:53 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ


موعد أذان الفجر : 4:10 ص
موعد أذان الظهر : 12:54 م
موعد أذان العصر : 4:33 م
موعد أذان المغرب : 7:53 م
موعد أذان العشاء : 9:26 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي


موعد أذان الفجر : 4:24 ص
موعد أذان الظهر : 12:54 م
موعد أذان العصر : 4:25 م
موعد أذان المغرب : 7:45 م
موعد أذان العشاء : 9:13 م


مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

موعد أذان الفجر : 4:14 ص
موعد أذان الظهر : 12:42 م
موعد أذان العصر : 4:12 م
موعد أذان المغرب : 7:32 م
موعد أذان العشاء : 8:59 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى


موعد أذان الفجر : 4:10 ص
موعد أذان الظهر : 12:52 م
موعد أذان العصر : 4:31 م
موعد أذان المغرب : 7:51 م
موعد أذان العشاء : 9:23 م

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ما فضل الصلاة على النبى؟

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عبدالهادي القصبي: ما أجمل الصلاة على النبي امتثالاً لأمر الله "عز وجل"

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 28 مايو 2023 فى محافظات مصر

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