رمضان عبدالمعز: الصلاة على النبي تزين حياتنا وفيها شفاء للنفوس

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الصلاة على النبي (عليه الصلاة والسلام) تزين حياتنا، وفيها طمأنينة للقلب، وشفاء للنفوس، وفيها الخير كله.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه حتى تحيا حياة طيبة اتبع قوله تعالى "إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ"، مؤكدًا أن ما يوصل الإنسان للإحسان هو الخوف من الله والتحلي بالصبر.

وتابع، أنه يجب أن تعلموا أولادكم أن الله لا يغفل ولا ينام ويعلم السر وما أخفى، علموهم أن يخافوا الله مثل ابنة بائعة اللبن في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومقولتها الشهيرة، "إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فربه يرانا".