السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: الصلاة على النبي تزين حياتنا وفيها شفاء للنفوس

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الصلاة على النبي (عليه الصلاة والسلام) تزين حياتنا، وفيها طمأنينة للقلب، وشفاء للنفوس، وفيها الخير كله. 

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه حتى تحيا حياة طيبة اتبع قوله تعالى "إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ"، مؤكدًا أن ما يوصل الإنسان للإحسان هو الخوف من الله والتحلي بالصبر.

وتابع، أنه يجب أن تعلموا أولادكم أن الله لا يغفل ولا ينام ويعلم السر وما أخفى، علموهم أن يخافوا الله مثل ابنة بائعة اللبن في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومقولتها الشهيرة، "إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فربه يرانا".

رمضان عبدالمعز الصلاة على النبي تزين حياتنا شفاء للنفوس الخوف من الله التحلي بالصبر

مواد متعلقة

رمضان عبدالمعز: هذا هو المحرك الأساسى لفعل الإنسان للخير

رمضان عبدالمعز يكشف سر تسمية سيدنا يوسف بالصديق

رمضان عبدالمعز: لا يوجد تعارض بين الأخذ بالأسباب والصبر

رمضان عبدالمعز: الدنيا لو صارت على هوى البشر لفسدت

رمضان عبدالمعز: المؤمن سليم العقيدة لا يخاف الغد

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المُتحدة يشيد بجهود مصر فى استقبال اللاجئين

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

مفاجآت صادمة في مقتل عروس إمبابة بعد شهر ونصف من زواجها

الشيخ ممدوح عامر: "فرحتي كبيرة بزفاف أخي وإن كنت أخطئت فأنا مستعد للاعتذار"

علاقة غير شرعية.. أمن المنوفية يكشف لغز العثور على جثمان مسن متعفن بمنزله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟