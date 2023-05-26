مصطفى بكري يوجه رسالة لمنتقدي دعوة الصلاة على النبي في المساجد

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، ردة فعل البعض على تلبية المساجد دعوة وزارة الأوقاف لتخصيص 5 دقائق عقب صلاة الجمعة للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ما معنى ردة الفعل من البعض على الصلاة على النبي؟ وأن يقول بعض الشيوخ المنتمين للحركة السلفية أن الدعوة إلى الصلاة على النبي أمر محدث ودخيل على الإسلام، وأن الصحابة لم يقوموا بها".

مصطفى بكري: الصلاة على النبي لا تحولنا لدولة دينية

وأضاف بكري: "فيه إيه أني أصلي على النبي، شعور إيماني وحد بين المصريين، ونحن في حاجة إلى أن نعود دوما للصلاة على النبي، التي لا يتوقف الإنسان عن الإقدام عليها، لا يجب افتعال معركة من حيث لا معركة، يبدو أن البعض مضار ويظن أننا كدولة مدنية لا يجب أن نصلي على النبي".

وأردف: "الصلاة على النبي لا تعني أننا دولة دينية، نحن دولة مدنية، بمقتصى الدستور، والصلاة على النبي لا تضر أحدًا ولا تؤذي أحد ولا تسبب قلقًا لأحد، ويجب أن نحترم الناس وعقيدتنا وندرك أن هذا الكلام الذي يتقولون به لا تسنده منطق، ولا هو خروج على الدين".