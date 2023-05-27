السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس عامين لمتهمين تعديا على سيدة ونجلتها في أتوبيس نقل عام

حبس
حبس

قضت الدائرة 30 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين. بالتعدي على سيدة ونجلتها داخل أتوبيس نقل عام في التجمع الخامس، بالحبس لمدة عامين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9866 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، أن المتهمان تعدا على المجني عليهما في مكان عام، حافلة نقل عام.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الأول، أنه تعدى على المجني عليها بأن باغتها حال استقلالها حافلة النقل العام على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمان، أنهما سبا المجني عليها بالألفاظ الواردة بالتحقيقات لخدش حياءها على النحو الوارد في أوراق القضية.

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