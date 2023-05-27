نصائح للأمهات.. كيف تحمي صحة طفلك من خطر العاصفة الترابية؟

حالة من التقلبات الجوية شهدتها محافظات مصر منذ قليل، حيث شهدت الكثير من المدن عواصف ترابية، مع هواء شديد، الأمر الذي قد يشكل خطرا على الأطفال.



العاصفة الترابية هي ظاهرة جوية تحدث عندما تهب الرياح القوية وتحمل معها كميات كبيرة من الأتربة والغبار من الصحراء إلى المناطق المأهولة بالسكان، تلك الظاهرة تسبب العديد من المشاكل الصحية والبيئية، خاصة للأطفال الذين يعانون من حساسية الصدر أو الجيوب الأنفية أو أمراض مزمنة مثل القلب أو السكري.

لذلك، يجب على الآباء والأمهات اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لحماية أطفالهم من أضرار العاصفة الترابية، مثل تجنب الخروج في تلك الأجواء، وغلق النوافذ والأبواب جيدًا، وتنظيف الأسطح والأرضيات من الأتربة، وتغطية الأنف والفم بقطعة قماش مبللة أو كمامة، وتناول الماء والحليب والعسل والأطعمة التي تحتوي على مضادات للالتهاب، والابتعاد عن المواد المسببة للحساسية وزيارة الطبيب في حالة ظهور أعراض مثل ضيق التنفس أو زيادة نبضات القلب أو هبوط الدورة الدموية، وفقاً لما ذكره موقع "health line".



نصائح للأمهات لحماية الأطفال في العاصفة الترابية:



تجنب الخروج في تلك الأجواء إلا للضرورة القصوى، وإذا اضطررت للخروج فارتدي كمامة أو قطعة قماش مبللة تغطي بها أنفك وفمك، وارتدي نظارة شمسية لحماية عينيك من الغبار.



غلق النوافذ والأبواب جيدًا ووضع قطعة قماش مبللة أسفل أبواب النوافذ والأبواب لمنع تسرب الأتربة للداخل.



تنظيف الأسطح والأرضيات من الأتربة بشكل مستمر حتى لا يتحرك الطفل وسطها، ويفضل استخدام المكانس المزودة بفلاتر هوائية لامتصاص الغبار.



الاستحمام بعد الخروج من المنزل حتى يتخلص من آثار الأتربة على جسده، وغسيل الملابس التي ارتداها في تلك الأجواء.



تغطية أنف وفم الطفل بقطعة قماش مبللة أو كمامة في حالة ذهابه إلى المدرسة أو إلى أي مكان خارج المنزل، وإشعاره بعدم الخروج من الفصل إلا للضرورة.



تنظيف أنف الطفل بشكل مستمر لعدم تكون الأتربة داخلها مما يؤدي للإصابة بحساسية الأنف، ويمكن استخدام قطنة مبلولة بالماء المالح أو رذاذ خاص لغسيل الأنف.



تناول الماء والحليب والعسل لترطيب الجهاز التنفسي وزيادة المناعة، ويفضل شرب كوب من الماء قبل وبعد التعرض للغبار.



تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات للالتهاب مثل الأسماك والبروكولي والزنجبيل والثوم والكركم، والابتعاد عن المواد المسببة للحساسية مثل الموز والبرتقال والشوكولاته.



زيارة الطبيب في حالة ظهور أعراض مثل ضيق التنفس أو زيادة نبضات القلب أو هبوط الدورة الدموية أو احمرار في عينيه أو سيلان في أنفه أو سعال شديد، فقد يحتاج إلى علاج خاص.