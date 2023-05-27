عادل حمودة: معظم قراراتنا اليومية تتأثر بالذكاء الاصطناعي

خصص الإعلامي عادل حمودة، حلقة خاصة عن الذكاء الاصطناعي وهل يحل محل الإنسان في الوظائف، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي عجز حتى الآن عن إجراء حوار مباشر لأنه يدور حول المادة الموجدة فعلًا، مما يجعل الصحافة الاستقصائية أكثر قيمة ويمكن اعتباره وسيلة مساعدة تسهل الكثير من الوظائف وتجعلنا أكثر انتاجية.

الذكاء الاصطناعي لم يعد بعيدًا عنا

وأضاف خلال حلقة برنامج “واجه الحقيقة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد بعيدًا عنا، حيث يجرى استخدامه طيله اليوم في حياتنا، حيث وحينما يطلب الشخص من الكومبيوتر ترجمة مقال من الصينية إلى العربية فيحدث ذلك في ثوان بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأكد أنه في حين يشارك الشخص أسرته في لعبة فيديو فيجب عليه أن لا ينسى بأن الذكاء الاصطناعي هو من ورائها، وكذلك حين يستخدم خرائط جوجل في الذهاب لعمله فهو يستخدم أحد تلك التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتابع: “لو كنت من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي فتذكر أن معظم قراراتك تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وفي كثير من البيوت أجهزة تنظم درجات الحرارة حسب رغبتك وتحدد كمية الضوء حسب الوقت”.