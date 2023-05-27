السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز داعمًا القارئ ممدوح عامر: "تصرف بعفوية وبلاش نكون جلادين"

محمد الباز
محمد الباز

دعم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشيخ ممدوح عامر بعد أزمته عقب تداول مقطع فيديو له وهو يغني "أمر غذاب وأحلى عذاب" في فرح شقيقه الأصغر.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الشيخ ممدوح عامر تعرض للكثير من الهجوم بسبب هذا المقطع العفوي، متابعًا: "الشيخ ممدوح في فرح شقيقه جاب تخت شرقي وفريق إنشاد، وردوا أغنية لأم كلثوم، والشيخ بعفوية ردد أمر عذاب وأحلى عذاب".

وواصل: "أول ما شوفت الفيديو فرحت للشيخ وهو يغني للست أم كلثوم، لكن للأسف الشيخ تعرض لهجوم فظيع، بداعي أنه خرج عن وقاره كشيخ وقارئ للقرآن".

وأضاف محمد الباز، أنه يطلب من الناس ألا تكون بهذه القسوة، مواصلات: "لو الشيخ فعل سلوك لا يليق وهو يقرأ القرآن سأكون ضده، لكن هو شقيق أكبر وعبر عن حبه لشقيقه، وهو النهاية بشر، وعشان كده منخليش نفسنا قضاة وجلادين بهذا الشكل".

محمد الباز ممدوح عامر اخر النهار

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