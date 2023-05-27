السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" يكشف مصير حسين الشحات من الانضمام لمعسكر المنتخب

حسين الشحات
حسين الشحات

دخل حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلي دائرة ترشيحات الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقرر له شهر يونيو المقبل استعدادا لمواحهة غينيا يوم 14 يونيو، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكان “الشحات” قد تألق بشكل لافت للنظر مع المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة، وبات أحد أهم اللاعبين في الأهلي، ما جعل الجهاز الفنى للفراعنة يفكر في ضمه في المعسكر المقبل. 

وعلم "الدستور" أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، سيحسم مصير حسين الشحات من التواجد فى معسكر المقبل في الجلسة الأخيرة التى يعقدها مع جهازه المعاون لاختيار القائمة النهائية لمباراتى غينيا و جنوب السودان الودية المقرر لها يوم 18 يونيو باستاد القاهرة، وفقا لاحتياجات الجهاز الفني.

وومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 9 يونيو، أى قبل موعد الأجندة الدولية بثلاثة أيام المقرر لها يوم 12 من الشهر ذاته، حتى يوم 20 يونيو.

الجهاز الفني للفراعنة الشحات المدير الفني للمنتخب الوطني النادي الأهلي حسين الشحات

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

علاقة غير شرعية.. أمن المنوفية يكشف لغز العثور على جثمان مسن متعفن بمنزله

رئيس جامعة سوهاج يترأس لجنة الأمانة الفنية لاختيار القيادات

المتهمة بالجمع بين الأزواج في المرج تنكر : مش متجوزة عرفي

المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المُتحدة يشيد بجهود مصر فى استقبال اللاجئين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟