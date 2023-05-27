"الدستور" يكشف مصير حسين الشحات من الانضمام لمعسكر المنتخب

دخل حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلي دائرة ترشيحات الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقرر له شهر يونيو المقبل استعدادا لمواحهة غينيا يوم 14 يونيو، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكان “الشحات” قد تألق بشكل لافت للنظر مع المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة، وبات أحد أهم اللاعبين في الأهلي، ما جعل الجهاز الفنى للفراعنة يفكر في ضمه في المعسكر المقبل.

وعلم "الدستور" أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، سيحسم مصير حسين الشحات من التواجد فى معسكر المقبل في الجلسة الأخيرة التى يعقدها مع جهازه المعاون لاختيار القائمة النهائية لمباراتى غينيا و جنوب السودان الودية المقرر لها يوم 18 يونيو باستاد القاهرة، وفقا لاحتياجات الجهاز الفني.

وومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 9 يونيو، أى قبل موعد الأجندة الدولية بثلاثة أيام المقرر لها يوم 12 من الشهر ذاته، حتى يوم 20 يونيو.