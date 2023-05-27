السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل وصول وفد فني سعودي لدمشق لمناقشة إعادة فتح سفارة المملكة

سوريا والسعودية
سوريا والسعودية

وصل وفد فني سعودي، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة، وسط ترحيب سوري.

جاء ذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، اليوم السبت.

وقالت الوكالة السعودية وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق، إنفاذا لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية.

وجاء الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، والتقى في دمشق بمعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية.

وأعرب رئيس الفريق السعودي خلال اللقاء عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.

وزير الخارجية السورى: العلاقات العربية السورية كافة لم تصل لحد القطيعة

وفى تصريحات سابقة، قال فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، إن هناك علاقات تاريخية طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية وسوريا على مختلف المستويات والمجالات.

وأكد وزير الخارجية السوري، خلال حواره لكاميرا فضائية "إرم نيوز" أن العلاقات العربية السورية بالرغم من الأزمات المتعددة التي نشبت إلا أن العلاقات مع الدول العربية لم تصل لحد القطيعة. 

وأضاف، في حديثه، أن كلمات ولي العهد السعودي بالقمة العربية بجدة جعلت السوريين يشعرون بأن المستقبل قادم وواعد.

وعبر وزير الخارجية السوري خلال حديثه "أحاطتنا قيادة المملكة، حيث كانت هناك سعادة واضحة وملحوظة على وجه الشعب السعودي بسبب قرار عودة سوريا للجامعة العربية"

وفد فني سعودي دمشق سفارة المملكة السعودية وزير الخارجية السوري

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