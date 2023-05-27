السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. إعادة محاكمة متهم بحرق مقر حزب غد الثورة

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الأحد، إعادة جلسة محاكمة المتهم "إسلام ع" والمحبوس بتهمة وضع النار والسرقة في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق مقر حزب غد الثورة . 

وكانت المحكمة قد قضت غيابيًا في 2015، بمعاقبة المتهم و5 آخرين هاربين، بالإعدام شنقًا، بعدما أفاد رد المفتى بأن أوراق القضية لم تظهر فيها شبهة تدرأ العقوبة التي تقرها المحكمة.

ووجهت أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 العاملين بالمكان وهم "شريف ح"، و"عبدالرحيم م"، و"سعيد م"، وقبضوا عليهم دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامي.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر إسلام ع ضع النار والسرقه مقر حزب غد الثورة

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