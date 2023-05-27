السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا استكمال نظر دعوى زينة ضد أحمد عز

زينة - احمد عز
زينة - احمد عز

تواصل محكمة أسرة مدينة نصر نظر دعوى الدفع أو الحبس المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه.

وقدم محامي الفنانة زينة طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس، وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت سابقًا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني و552 جنيهًا إسترلينيًا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة زين الدين وعزالدين.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

محكمة أسرة مدينة نصر الدفع أو الحبس الفنانة زينة الفنان أحمد عز

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