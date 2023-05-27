11 مخالفة تموينية وضبط منتجات منتهية الصلاحية في حملة رقابية بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات حملة تموينية رقابية على الأسواق لمتابعة مدى توافر السلع والمواد الغذائية بالسلاسل التجارية والمحال، بالإضافة للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق لفرض الانضباط التمويني وضبط الأسعار.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 11 محضرًا متنوعة جاءت ما بين ٥ إحراز منتجات منتهية الصلاحية وبدون بيانات و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وإرسالها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات ومرتكبيها.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الحملة قامت بالمرور على محلات الجزارة المشاركة في أعمال مبادرة تخفيض اسعار اللحوم والتي تم تدشينها تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة اللواء هاني بدوي، لبيع اللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحملة تمت بالتنسيق مع إدارة التموين والجهات المعنية مثل الصحة والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين وبرئاسة محمد عادل نائب رئيس المركز والمدينة، وبحضور ايمن حسانين رىيس حي جنوب، وشريف عبدالقادر، سكرتير الحي والتموين والصحة والطب البيطري.

وأشار رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز البلدية للتأكد من توافر احتياجات المواطنين وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها بشكل يومي لفرض الاستقرار علي الأسواق والأسعار.

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