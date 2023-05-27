السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز محاكمة 24 متهمًا بأحداث الشغب بمنطقة السلام لـ25 يونيو

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة 24 متهماً في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، المتهمين فيها باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضي وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لجلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم. 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكمة 24 متهم أسلحة نارية ألعاب نارية أحداث شغب السلام

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