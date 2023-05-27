السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

حملة "تقويم".. الصين تحذف 1.4 مليون منشور بمواقع التواصل الاجتماعي

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي

قالت الإدارة المعنية بتنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين إنه تم حذف 1.4 مليون منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحقيق استمر لشهرين في اتهامات بنشر معلومات مضللة وتربُّح غير مشروع وانتحال شخصيات مسؤولين حكوميين، من بين "مشاكل‭ ‬بارزة" أخرى.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في بيان إنها أغلقت 67 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت مئات الآلاف من المنشورات في الفترة من العاشر من مارس إلى 22 مايو في إطار حملة "تقويم" أوسع نطاقا.

ومنذ عام 2021 استهدفت الصين مليارات من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة "تنظيف" للفضاء الإلكتروني في البلاد وتسهيل سيطرة السلطات عليه.

txt

مسار مدمر.. كيف أثرت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الاقتصاد العالمى؟

 

وذكرت الإدارة أنه من بين 67 ألف حساب تم إغلاقها نهائيا، تم حذف ما يقرب من ثمانية آلاف حساب بسبب "نشر أخبار مزيفة وشائعات ومعلومات من شأنها إلحاق أضرار".

وتلقى نحو 930 ألف حساب آخر عقوبات أقل صرامة، تراوحت من حذف جميع المتابعين إلى تعليق أو إلغاء امتيازات جني الأرباح.

وفي حملة منفصلة أغلقت الإدارة في الآونة الأخيرة أكثر من مئة ألف حساب قالت أنها انتحلت صفة مذيعي أخبار ووكالات إعلام لمواجهة تزايد التغطية الإخبارية المزيفة عبر الإنترنت بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الإدارة إن حملتها الأحدث استهدفت ما يقرب من 13 ألف حساب مزيف بأسماء تشير إلى الجيش مثل "قيادة الجيش الأحمر الصيني" و"قوة مكافحة الإرهاب الصينية" و"قوة الصواريخ الاستراتيجية".

وتم استهداف نحو 25 ألف حساب بسبب انتحال صفة مؤسسات عامة مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومعاهد أبحاث تديرها الدولة.

txt

الصين تخطط لإطلاق تلسكوب فضائى كبير لاستكشاف الكواكب الخارجية

الفضاء الصين مواقع التواصل الاجتماعي معلومات الصينية الالكتروني

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

علاقة غير شرعية.. أمن المنوفية يكشف لغز العثور على جثمان مسن متعفن بمنزله

المتهمة بالجمع بين الأزواج في المرج تنكر : مش متجوزة عرفي

المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المُتحدة يشيد بجهود مصر فى استقبال اللاجئين

رئيس جامعة سوهاج يترأس لجنة الأمانة الفنية لاختيار القيادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟