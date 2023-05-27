وزير الخارجية الأمريكي الأسبق: الصراع بين أمريكا والصين يهدد بتدمير الحضارة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز تصريحات هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والتي تحدث خلالها عن الحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على العالم.

كيسنجر: اقتراح ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو خطأ فادح

حيق قال كيسنجر إن دعوة أوكرانيا لحلف الناتو هي التي أدت إلى اندلاع المزاع المسلح، مشيرًا إلى أن اقتراح ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو خطأ فادح.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، أن بحاجة لاستعادة الأراضي المفقود باستثناء شبه جزيرة القرم، موضحًا انه لم تعد هناك مناطق محايدة بين الناتو وروسيا وتوسع الحلف كان يجب أن يتوقف في بولندا.

كما أشار إلى أنه إذا انتصرت روسيا فإن المفهوم الكامل لوجود الناتو سيتحول إلى غبار، مضيفًا: "كان من الضروري أخذ المخاوف الأمنية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجدية".

وتابع: "أؤيد إجراءات البيت الأبيض لدعم كييف، وأوكرانيا حاليًا أفضل دولة أوروبية تسليحًا".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يتحول إلى صراع عسكري بينهما، مشيرًا إلى أن الصراع بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يهدد بتدمير الحضارة، حيث اعتبر الصين خصمًا محتملًا وخطيرًا للولايات المتحدة.

كما أوضح أن الصين تسعى للأمن وليس الهيمنة العالمية مع أنها تسعى لتكون القوة العظمى في المنطقة، مشيرًا إلى أن اليابان قد تطور أسلحة الدمار الشامل خلال السنوات السبع المقبلة.