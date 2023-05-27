مصر تتقدم 3 مراكز فى مؤشر الحوكمة الإفريقية

أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن أداء الدولة المصرية في مؤشر الحوكمة الإفريقية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إنه وفقًا لتقرير عام 2022 لمؤشر الحوكمة الإفريقية، فقد شهدت مصر تحسنًا في أدائها في عام 2021، مقارنة بعام 2020، حيث تقدمت مصر ثلاثة مراكز، واحتلت المرتبة رقم 27 ضمن 54 دولة إفريقية يتضمنها المؤشر في عام 2021، مقارنة بالمرتبة رقم 30 في عام 2020، وارتفعت درجة المؤشر العام الذي يقيم وضع الحوكمة الشاملة بنصف درجة في عام 2021 لتصل إلى 48.4 مقارنة بـ47.9 في عام 2020، لافتة إلى أداء مصر في بعض المؤشرات الخاصة بالمجالات الرئيسة لمؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية، حيث ارتفعت مرتبة مصر في مؤشر الأمان وسيادة القانون، واستقرت مرتبتها في مؤشر المشاركة والحقوق والشمولية.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية يعد مؤشرًا مركبًا يوفر قياسًا إحصائيًا لأداء الحوكمة في 54 دولة إفريقية، ويتم حساب المؤشر كل عامين، ويغطي المؤشر أربعة مجالات رئيسية، تتمثل في: الأمن وسيادة القانون، والمشاركة والحقوق والشمولية، أسس الفرص الاقتصادية، والتنمية البشرية، وتندرج تحت هذه المجالات 16 مؤشرًا فرعيًا، وتعتمد البيانات المستخدمة لحساب نتائج مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية على 47 مؤسسة مستقلة.

وأضافت "شريف" أن مصر حققت تقدمًا في درجاتها في بعض المؤشرات الفرعية في عام2021 مقارنة بعام 2020، حيث تحسن أداء مصر في مؤشرات المساواة للمرأة، والحماية والرعاية الاجتماعية، والأمن والسلامة، وسيادة القانون والعدالة، كما استقر ترتيب مصر في مؤشرات البنية التحتية، والقطاع الريفي، والصحة، الاستدامة البيئية، المحاسبة والشفافية، المشاركة والحقوق والتعليم، مشيرة إلى أن مصر شهدت خلال الفترة (2012-2021) تحسن في درجاتها في 50% من المؤشرات الفرعية وهي المؤشرات الخاصة بالمساواة للمرأة، البنية التحتية، القطاع الريفي، الصحة، الحماية والرعاية الاجتماعية، مكافحة الفساد، الاستدامة البيئية، والتعليم.

وتضمن تقرير أداء الدولة المصرية في مؤشر الحوكمة الإفريقية تعريفًا بمؤسسة محمد إبراهيم وأنشطتها، ومنهجية مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية، وعرضًا تفصيليًا لأداء مصر في مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية، إلى جانب مجموعة من التوصيات من أجل تحسين موقف مصر في المؤشر.