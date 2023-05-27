تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات نبش كلاب ضالة لجثة رضيع

أمرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة رضيع متوفى في القمامة، بمنطقة 15 مايو؛ لتحديد مرتكب الواقعة، والتي أثبتت بداية أن الكلاب نبشت جثة الرضيع.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن اطفل رضيع حديث الولادة، وتبين وجود أثار وجروج وندبات في الجسم.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان بعد عثورهم على جثة الطفل، حيث أكدوا أنه حديث الولادة، وتفاجئوا بجثته ملقاة بالمجاورة 28 بدائرة القسم، وقد نهشت الكلاب الضالة أجزاءً من جسده.

كان تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل به أجزاء منهوشة بمنطقة 15 مايو.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.