السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهمة بالجمع بين الأزواج في المرج تنكر : مش متجوزة عرفي

جريدة الدستور

أنكرت سيدة متورطة بالجمع بين زوجين ومخالفة القوانين والشرع، والاختفاء عن المنزل، ارتكاب الواقعة أمام نيابة المرج الجزئية، وأنها لم تتزوج عرفيًا من آخر.

كانت النيابة قررت إخلاء سبيل السيدة عقب تنازل الزوج الأول عن المحضر وعدم تحريكه دعوى زنا ضد المتهمة.

كان تلقى قسم شرطة المرج بلاغاً من مواطن يفيد باختفاء زوجته عقب خروجها من المنزل.

وقال الزوج إن زوجته كانت متوجهه لمكتب الصحة بالمرج، ولم تعود مرة أخرى وفشل في التواصل معها هاتفيًا.

وبعمل التحريات تبين أنها خرجت من المنزل بحوزتها كيس بلاستيك بداخله ملابس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمنزل أسرتها لكشف ملابسات الواقعة.

تم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الجمع بين زوجين تتزوج عرفي ا نيابة المرج الجزئية قسم شرطة المرج مكتب الصحة

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