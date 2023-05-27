السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الانتخابات التركية| اللافتات العنصرية تظهر فى المدن للتأثير على الناخبين

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

كشف مصطفى النعيمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" عن الجديد في انتخابات الرئاسة التركية، مؤكدًا أن في ولاية هاتاي هناك اهتمام كبير جدًا بالانتخابات، خصوصًا بعد الوعود التي قدمها المرشحان.

وأضاف النعيمي أن هناك شعارات عنصرية تم إطلاقها من خلال اللوحات الإعلانية اليوم في مدينة أنطاكيا، لكن تم سحبها.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الشعب التركي، اليوم، بات يدرك تمامًا أهمية الاستقرار الاستراتيجي الذي يسعى إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان سلط الضوء على الاستقرار، والخطاب الجمعي وليس الفردي، متابعًا: "الكل ينتظر كيف ستكون وجهة تركيا بعد هذه الانتخابات".

وتابع: "يتم تسليط الأضواء أيضًا على الملفات التي عالجها أردوغان، وخصوصًا المفلات الخدمية" موضحًا أن أردوغان حصل على حوالي 60% من أصوات الأتراك في الأماكن التي تعرضت للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

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