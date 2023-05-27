السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكهرباء تعلن عودة التيار لـ أبوسمبل

الكهرباء
الكهرباء

كشف المهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن الانتهاء تماما من كافة الإصلاحات وتبديل البرج الذي حدث به التواء في مدينة أبوسمبل السياحية. 

وأضاف صدقي، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه تم إطلاق التيار رسميا عبر الشبكة القومية للكهرباء بدون المحولات الخاصة بالطوارئ في الساعة 2.3 ظهر اليوم، وتم إنارة المدينة بالكامل. 

وأشار إلى أن إطلاق التيار تم بالتنسيق مع منطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، وجارٍ إرجاع ماكينات الطوارئ والأطقم المشغلة لها فور التأكد من انتظام التيار.

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