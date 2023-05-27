السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن تفاصيل مكافآت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات: اليوم بـ4 أيام

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموافقة على تعديل أيام المكافآة الخاصة بالمعلمين المنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونين والعمال بلجان تقدير الدرجات للعام الدراسي 2022/2023.

وجاء في خطاب عممته الوزارة، إن وجود عجز في أعداد المعلمين بمدارس التربية والتعليم والظروف الخاصة التي تمر بها البلاد في ظل ارتفاع أسعار المواصلات وتكاليف المعيشة بوجه عام، أدى إلى تقليل الأعداد المتقدمة للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 عن العام الماضي ما تسبب في:

- عدم توفير الأعداد الكافية المناسبة لأعداد اللجان وعدم القدرة على اختيار أحسن الكفاءات والمناسبة التي تساعد على حسن سير الامتحانات للعام الحالي 2022/2023.

- كثرة أعداد المعتذرين عن المشاركة في أعمال الامتحانات لعدم تناسب قيمة المكافآة المنصرفة مع المجهود المبذول والتكاليف اللازمة للمعيشة والانتقالات أثناء فترة انعقاد الامتحانات.

وأوضح الخطاب أنه في العام الدراسي السابق 2021/2022 وافق وزير التربية والتعليم آنذاك على زيادة أيام المكافآة الخاصة بالمنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونين والعمال بلجان تقدير الدرجات لتصبح على النحو التالي:

-رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول، وتحسب أيام العمل الفعلية بواقع 5 أيام بدلًا من 4 أيام، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع يوم واحد للمنتدبين إلى المناطق النائية فقط، وزيادة معدلات صرف أيام المكافآة الخاصة بالمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الآمن وعضو الشئون القانونية والعمال، حيث تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ3 أيام بدلًا من يومين وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد، وبالنسبة للمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشئون القانونية والعمال للمناطق النائية، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ4 أيام بدلًا من 3، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد للمنتدبين إلى المناطق النائية.

- بالنسبة لمعاوني وعمال لجان تقدير الدرجات حسب أيام تقدير الدرجات بواقع اليوم بيومين بدلًا من يوم واحد بحد أقصى 3 أيام، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد، ولم يتم تطبيق ما ورد بالموافقة على زيادة أيام المكافآة للمنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية العام الماضي، ما تسبب في حدوث حالة من الإحباط لدى كل المشاركين في أعمال الامتحانات والعزوف عن المشاركة هذا العام 2022/2023.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعلمي والتعليم الفني، الموافقة على احتساب أيام العمل للمنتدبين بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 ومراكز توزيع الأسئلة والمعاونون والعمال بلجان تقدير الدرجات بدءًا من العام الحالي.

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