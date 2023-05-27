السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوكلاند سيتي يتوج بدورى أبطال أوقيانوسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية 2023

أوكلاند سيتي النيوزيلندي
أوكلاند سيتي النيوزيلندي

توج فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا 2023، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وذلك عقب تغلبه على نظيره سوفا (من جزر فيجي)، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب (فريشووتر ستاديوم) بمدينة بورت فيلا عاصمة فانواتو.

افتتح أوكلاند سيتي، التسجيل عبر أنجوس كيلكولي، في الدقيقة 34، لكن سوفا، أدرك التعادل عبر أليكس سانيل، في الدقيقة 66.

وأعاد ريان دي فريس، أوكلاند سيتي للمقدمة من جديد، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، قبل أن يسجل مارلون تاهيوا، هدف التعادل لفريق سوفا، في الدقيقة 83، لتتجه المباراة إلى نحو شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 109، أحرز كاميرون هوويسون، الهدف الثالث للفريق النيوزيلندي، قبل أن يعود دي فريس، ليسجل الهدف الرابع لأوكلاند سيتي، في الدقيقة 120+4.

وبتتويجه باللقب القاري، حجز أوكلاند سيتي، بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام بالسعودية، أواخر العام الجاري.

وسيشارك أوكلاند في مونديال الأندية، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد عشر مشاركات سابقة أعوام 2006، 2009، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2022.

وستقام نهائيات كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وكان فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، أول المتأهلين إلى كأس العالم للأندية، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، على حساب الهلال السعودي.

أوكلاند سيتي أوكلاند سيتي النيوزيلندي دوري أبطال أوقيانوسيا سوفا كأس العالم للأندية 2023 أوراوا ريد دياموندز

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

أول تعليق من نقابة القراء على "فيديو رقص وغناء الشيخ ممدوح عامر"

الرئيس السيسى يشارك فى قمة مجلس السلم والأمن الإفريقى لبحث أزمة السودان

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة مجلس السلم والأمن الإفريقى لبحث أزمة السودان

"التصديرى للصناعات الهندسية" يُطلق مشروعًا لزيادة الصادرات إلى كينيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟