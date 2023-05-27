أوكلاند سيتي يتوج بدورى أبطال أوقيانوسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية 2023

توج فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا 2023، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وذلك عقب تغلبه على نظيره سوفا (من جزر فيجي)، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب (فريشووتر ستاديوم) بمدينة بورت فيلا عاصمة فانواتو.

افتتح أوكلاند سيتي، التسجيل عبر أنجوس كيلكولي، في الدقيقة 34، لكن سوفا، أدرك التعادل عبر أليكس سانيل، في الدقيقة 66.

وأعاد ريان دي فريس، أوكلاند سيتي للمقدمة من جديد، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، قبل أن يسجل مارلون تاهيوا، هدف التعادل لفريق سوفا، في الدقيقة 83، لتتجه المباراة إلى نحو شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 109، أحرز كاميرون هوويسون، الهدف الثالث للفريق النيوزيلندي، قبل أن يعود دي فريس، ليسجل الهدف الرابع لأوكلاند سيتي، في الدقيقة 120+4.

وبتتويجه باللقب القاري، حجز أوكلاند سيتي، بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام بالسعودية، أواخر العام الجاري.

وسيشارك أوكلاند في مونديال الأندية، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد عشر مشاركات سابقة أعوام 2006، 2009، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2022.

وستقام نهائيات كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وكان فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، أول المتأهلين إلى كأس العالم للأندية، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، على حساب الهلال السعودي.