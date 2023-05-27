السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخص 5 سنوات شرع في قتل زوجته بالجيزة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بحبس زوج ٥ سنوات لشروعه في قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها في بولاق الدكرور بالجيزة.

وكان المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول النيابة جنوب الجيزة الكلية قد احال القضية رقم ١٣٩٩٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم ٤٠٥٤ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم ٢٠٢٢/٦/٢٩، أن المتهم م.م ٤٤ سنه مقيم في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، شرع في قتل المجني عليها س.غ عمدا مع سبق الاصر الترصد اثر خلف استعر بينهما فبيت النية وعقا العزم على ازهاق روحها، واعد لذلك الغرض سلاحا أبيضًا على الوصفة وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا محدثا اصابتها الموصوفه بالتقرير الطبي، إلا انه قد خاب اثر جريمته لأمر لا دخل لإرادته فيه، واقترنت بتلك الجريمة جريمة حيازة سلاح أبيض " سنجة دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

جنايات جنوب الجيزة حبس زوج قتل زوجته

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