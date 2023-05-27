السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو يُهدد صفقة انتقال نيمار إلى مانشستر يونايتد

نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى اقتراب رحيل نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف المقبل؛ بسبب تراجع مستواه نتيجة لعنة الإصابات التي تلاحقه، بجانب توفير راتبه الضخم.

وبناءً عليه، تكهنت بعض التقارير أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يتعاقد مع نيمار في الصيف المقبل.                                

رونالدو يهدد صفقة انتقال نيمار إلى مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية نقلًا عن صحيفة « O GLOBO» البرازيلية، فإن إدارة مانشستر يونايتد لا تفكر في التعاقد مع نيمار في الصيف.

وأفادت الصحيفة البرازيلية، أن مسئولي مانشستر يونايتد لا يريدون التعاقد مع نجم آخر، تجنبًا لحدوث أي أزمات محتملة بين اللاعبين في غرفة خلع الملابس، مثلما حدث مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل.

موقف مانشستر يونايتد من التعاقد مع نيمار

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عانى من أزمات كثيرة بسبب رونالدو، نتيجة تصريحاته النارية والهجومية ضد النادي والمدرب.

الأمر الذي أدى إلى رحيل رونالدو عن مانشستر يوناتد بعد فسخ تعاقده بالتراضي، وينتقل إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي.

نيمار مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان رونالدو كريستيانو رونالدو

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