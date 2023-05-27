"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار"

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار"
عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فيديو جراف يرصد أهم الجهود التي ساهمت المبادرة الرئاسة لإنهاء قوائم الانتظار في تحقيقها، والتي تمثلت في:
- إجراء مليون و703 آلاف عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة.
- متابعة أكثر من 61 ألفا و903 حالات بعد إجراء العمليات.
- استقبال 27 ألفا و338 اتصالا من المرضى.
- المبادرة تشمل جراحات القلب والعظام والرمد والأورام.
- المبادرة تشمل قسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى.
- توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعة للمبادرة.
وتستهدف مبادرة القضاء على قوائم الانتظار 9 تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.