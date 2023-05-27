"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار"

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فيديو جراف يرصد أهم الجهود التي ساهمت المبادرة الرئاسة لإنهاء قوائم الانتظار في تحقيقها، والتي تمثلت في:

- إجراء مليون و703 آلاف عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة.

- متابعة أكثر من 61 ألفا و903 حالات بعد إجراء العمليات.

- استقبال 27 ألفا و338 اتصالا من المرضى.

- المبادرة تشمل جراحات القلب والعظام والرمد والأورام.

- المبادرة تشمل قسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى.

- توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعة للمبادرة.

وتستهدف مبادرة القضاء على قوائم الانتظار 9 تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.